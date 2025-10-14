Reconciliação? Virginia se hospeda na casa de Vini Jr no Rio de Janeiro; Jogador vai curtir folga na cidade

Atacante pediu licença ao Real Madrid para passar três dias no Rio de Janeiro; Influenciadora teve que deixar casa que estava hospedada / Crédito: Jogada 10

O affair entre Virginia e Vini Jr parece estar vivo. A influenciadora está hospedada na casa do jogador no Rio de Janeiro desde segunda-feira (13) e o craque do Real Madrid deve passar três dias na cidade tentando uma reconciliação, de acordo com o jornal “Extra”. A influenciadora teve que fazer alteração na sua estadia no Rio de Janeiro. Ela alugou um imóvel na cidade, mas foi obrigada a deixar o local depois que descobriu que ele não estava disponível. Dessa forma, se hospedou na mansão do jogador, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Aliás, nesta terça-feira (14), ela publicou registros feitos na casa de Vini Jr. Ela assistiu, inclusive, a derrota do Brasil por 3 a 2 contra o Japão na residência e também jogou uma partida de beach tennis com Tainá Militão, mulher do jogador Éder Militão, e com Netinho, irmão de Vini Jr. O jogador deve aparecer na mansão para curtir os dias de folga junto com a influenciadora. Segundo o jornal “Extra”, ele pediu uma licença de três dias ao Real Madrid para viajar para a cidade. Vini Jr elogia Virginia Nos últimos dias, uma internauta resgatou um elogio do jogador a influenciadora na rede social. Na segunda-feira (6), ele postou um vídeo com Virginia fazendo uma dancinha.