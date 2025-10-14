Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reconciliação? Virginia se hospeda na casa de Vini Jr no Rio de Janeiro; Jogador vai curtir folga na cidade

Atacante pediu licença ao Real Madrid para passar três dias no Rio de Janeiro; Influenciadora teve que deixar casa que estava hospedada
O affair entre Virginia e Vini Jr parece estar vivo. A influenciadora está hospedada na casa do jogador no Rio de Janeiro desde segunda-feira (13) e o craque do Real Madrid deve passar três dias na cidade tentando uma reconciliação, de acordo com o jornal “Extra”.

A influenciadora teve que fazer alteração na sua estadia no Rio de Janeiro. Ela alugou um imóvel na cidade, mas foi obrigada a deixar o local depois que descobriu que ele não estava disponível. Dessa forma, se hospedou na mansão do jogador, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Aliás, nesta terça-feira (14), ela publicou registros feitos na casa de Vini Jr. Ela assistiu, inclusive, a derrota do Brasil por 3 a 2 contra o Japão na residência e também jogou uma partida de beach tennis com Tainá Militão, mulher do jogador Éder Militão, e com Netinho, irmão de Vini Jr.

O jogador deve aparecer na mansão para curtir os dias de folga junto com a influenciadora. Segundo o jornal “Extra”, ele pediu uma licença de três dias ao Real Madrid para viajar para a cidade.

Vini Jr elogia Virginia

Nos últimos dias, uma internauta resgatou um elogio do jogador a influenciadora na rede social. Na segunda-feira (6), ele postou um vídeo com Virginia fazendo uma dancinha.

Dessa forma, uma seguidora comentou que ele deixou de seguir a ficante e postou um registro com a influenciadora, alegando que ele “calou a boca dela”. Vini Jr, por sua vez, deixou seu comentário elogiando Virginia.

Vale lembrar, portanto, que após a publicação do vídeo, a modelo brasileira Day Magalhães expôs que mantinha contato com o jogador enquanto ele estava com Virginia. A influenciadora, por sua vez, afirmou que eles estavam se conhecendo, mas que após esse episódio eles não tinham mais nada. No entanto, Vini Jr pediu desculpas a empresária nas redes sociais, chegou a mandar flores e agora vai tentar uma reconciliação durante seus dias no Brasil.

