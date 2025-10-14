Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Qatar vence Emirados Árabes e garante vaga na Copa do Mundo

Seleção comandada pelo técnico Julen Lopetegui confirma classificação e disputará seu segundo Mundial, o primeiro fora de casa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Qatar carimbou o passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Na última rodada da quarta fase das Eliminatórias da Ásia, nesta terça-feira (14), a seleção comandada pelo técnico Julen Lopetegui venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1, em casa, e se tornou a 24ª seleção garantida no torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os Emirados chegaram ao jogo na liderança do Grupo A e precisavam somente de um empate para avançar. Já Omã, treinada por Carlos Queiroz, torcia por uma vitória dos Emirados — de preferência com goleada — para seguir viva na briga pela repescagem. No entanto, quem comemorou ao apito final foi o Qatar.

