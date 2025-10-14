Qatar vence Emirados Árabes e garante vaga na Copa do Mundo

Seleção comandada pelo técnico Julen Lopetegui confirma classificação e disputará seu segundo Mundial, o primeiro fora de casa

O Qatar carimbou o passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Na última rodada da quarta fase das Eliminatórias da Ásia, nesta terça-feira (14), a seleção comandada pelo técnico Julen Lopetegui venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1, em casa, e se tornou a 24ª seleção garantida no torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

