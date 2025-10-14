Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulgar retorna ao Flamengo após três meses fora

Volante, totalmente recuperado da cirurgia no pé direito, estará entre os relacionados de Filipe Luís para clássico com o Botafogo
Apesar de inúmeros desfalques, o Flamengo contará com um retorno importante para o jogo contra o Botafogo, quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. O volante Erick Pulgar, recuperado de cirurgia, constará entre os relacionados de Filipe Luís e pode até ser titular no meio-campo.

Segundo o “ge”, em publicação desta terça-feira (14/10), o jogador pode ganhar minutos durante o clássico. Ele está fora desde que fraturou o quinto metatarso do pé direito, no fim de junho. Foi em disputa com Harry Kane, atacante do Bayern (ALE), durante a derrota por 4 a 2 nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Fla, afinal, aproveitou o período sem jogos durante a Data Fifa para recuperar o atleta.

LEIA MAIS: Filipe Luís tenta evitar marca negativa inédita na carreira

O retorno de Pulgar chega em boa hora, já que três dos cinco desfalques que o Flamengo tem é exatamente no meio-campo. Allan está fora de ação por uma fascite plantar. Saúl Ñíguez, com dores no tornozelo esquerdo, deverá ser poupado. Já De La Cruz, por sua vez, não deve encarar o gramado sintético do Nilton Santos. Além deles, o zagueiro Danilo e o atacante Wallace Yan cumprem suspensão.

Dessa forma, Pulgar briga com Evertton Araújo por vaga ao lado de Jorginho na “volância’. O provável time do Rubro-Negro para o clássico é o que segue: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e De Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

