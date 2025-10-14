Pulgar retorna ao Flamengo após três meses fora

Volante, totalmente recuperado da cirurgia no pé direito, estará entre os relacionados de Filipe Luís para clássico com o Botafogo

Apesar de inúmeros desfalques, o Flamengo contará com um retorno importante para o jogo contra o Botafogo, quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. O volante Erick Pulgar, recuperado de cirurgia, constará entre os relacionados de Filipe Luís e pode até ser titular no meio-campo.

Segundo o “ge”, em publicação desta terça-feira (14/10), o jogador pode ganhar minutos durante o clássico. Ele está fora desde que fraturou o quinto metatarso do pé direito, no fim de junho. Foi em disputa com Harry Kane, atacante do Bayern (ALE), durante a derrota por 4 a 2 nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Fla, afinal, aproveitou o período sem jogos durante a Data Fifa para recuperar o atleta.