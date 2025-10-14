Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragemNa liderança do Brasileirão, o Verdão recebe o Massa Bruta para tentar disparar na classificação
Líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a entrar em campo nesta quarta-feira. Para tentar aumentar a distância para o vice-líder Flamengo antes do confronto direto do próximo domingo, o Verdão recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, às 19h, em jogo válido pela 28ª rodada.
No jogo do primeiro turno do Brasileirão, pela 9ª rodada, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino de virada. O Verdão levou os três pontos com gols de Murilo e Maurício, enquanto Gabriel marcou o gol do Massa Bruta.
Onde assistir
O jogo entre Palmeiras x Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira, terá transmissão do Premiere.
Como chega o Palmeiras
Na primeira colocação do Brasileirão com 58 pontos e com três de vantagem para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras pode aumentar ainda mais a distância na ponta da tabela. Isto porque o rival carioca joga um clássico diante do Botafogo em jogo praticamente simultâneo, e caso tropece, o Verdão pode chegar no confronto direto de domingo com uma larga vantagem, desde que vença o Bragantino.
Para o duelo desta quarta, o Palmeiras não vai contar com peças importantes como Gustavo Gómez, Emi Martínez e Facundo Torres, que jogaram por suas seleções na Ásia e devem ser ausências. Flaco López e Aníbal Moreno jogam nesta terça pela Argentina nos Estados Unidos e também devem ficar de fora. Paulinho e Lucas Evangelista seguem fora por lesão, enquanto Khellven e Sosa são dúvidas.
Como chega o Red Bull Bragantino
Após um início forte, o Bragantino despencou na tabela e hoje aparece apenas na 9ª colocação com 36 pontos, mas segue buscando recuperação. Na última rodada, o Massa Bruta venceu o Grêmio por 1 a 0, em jogo marcado por uma enorme polêmica de arbitragem.
Para chegar ao quatro jogo consecutivo sem derrota, o técnico Fernando Seabra precisará segurar o ímpeto do líder Palmeiras. Para isso, no entanto, o treinador pode não contar com peças importantes como Eduardo Sasha, Bruno Gonçalves e Davi Gomes que estão em transição física e são dúvidas para o jogo. Isidro Pitta, principal atacante da equipe, também é dúvida.
PALMEIRAS x RED BULL BRAGANTINO
28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 15/10/2025 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Borbas). Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS).
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)