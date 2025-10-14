Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Na liderança do Brasileirão, o Verdão recebe o Massa Bruta para tentar disparar na classificação / Crédito: Jogada 10

Líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a entrar em campo nesta quarta-feira. Para tentar aumentar a distância para o vice-líder Flamengo antes do confronto direto do próximo domingo, o Verdão recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, às 19h, em jogo válido pela 28ª rodada. No jogo do primeiro turno do Brasileirão, pela 9ª rodada, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino de virada. O Verdão levou os três pontos com gols de Murilo e Maurício, enquanto Gabriel marcou o gol do Massa Bruta.

Onde assistir O jogo entre Palmeiras x Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira, terá transmissão do Premiere. Como chega o Palmeiras Na primeira colocação do Brasileirão com 58 pontos e com três de vantagem para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras pode aumentar ainda mais a distância na ponta da tabela. Isto porque o rival carioca joga um clássico diante do Botafogo em jogo praticamente simultâneo, e caso tropece, o Verdão pode chegar no confronto direto de domingo com uma larga vantagem, desde que vença o Bragantino. Para o duelo desta quarta, o Palmeiras não vai contar com peças importantes como Gustavo Gómez, Emi Martínez e Facundo Torres, que jogaram por suas seleções na Ásia e devem ser ausências. Flaco López e Aníbal Moreno jogam nesta terça pela Argentina nos Estados Unidos e também devem ficar de fora. Paulinho e Lucas Evangelista seguem fora por lesão, enquanto Khellven e Sosa são dúvidas.