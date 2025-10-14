Palmeiras treina no Allianz e Abel define o time para encarar o Bragantino

Verdão terá o retorno do atacante Vitor Roque e não deve pode contar com jogadores que defenderam suas seleções na Data Fifa / Crédito: Jogada 10

Líder do Brasileirão, o Palmeiras treinou no gramado do Allianz Parque nesta terça-feira (14) e encerrou a preparação para encarar o Bragantino, nesta quarta (15). O treinador Abel Ferreira tem feito os treinamentos na casa alviverde nas vésperas de partidas como mandante. A grande novidade é o retorno do atacante Vitor Roque, que estava suspenso contra o Juventude e volta automaticamente. O Tigrinho deve entrar no time na vaga de Bruno Rodrigues. Ramón Sosa, que se recupera de um edema na coxa esquerda, participou de todo o treinamento e deve ficar à disposição.