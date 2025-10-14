Messi anuncia torneio que leva seu nome em Miami

Messi Cup reunirá oito clubes sub-16 de elite entre 9 e 14 de dezembro, destacando a próxima geração do futebol mundial

Lionel Messi terá seu nome ligado a um novo torneio internacional. O astro do Inter Miami anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (14) a criação da Messi Cup, uma competição que reunirá alguns dos principais clubes sub-16 do mundo. O evento será realizado em Miami, entre os dias 9 e 14 de dezembro.

A primeira edição contará com oito equipes de elite: Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milão, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid e Chelsea. Os times vão se dividir em dois grupos e as partidas acontecerão em diferentes estádios da região, incluindo o Chase Stadium, casa do Inter Miami.

Aos 38 anos e dono de uma carreira lendária, com 194 jogos e 114 gols pela Argentina, além de oito Bolas de Ouro, Messi dá mais um passo fora dos gramados, agora promovendo o desenvolvimento de jovens talentos.

“Estou muito feliz em finalmente poder compartilhar isso com vocês. Em dezembro, Miami receberá um torneio juvenil muito especial, com alguns dos melhores clubes do mundo. O futuro do futebol estará em destaque, e será mais do que apenas partidas — teremos dias incríveis, com muitas outras atividades. É sobre a próxima geração. Espero que todos aproveitem!”, escreveu o craque nas redes sociais.