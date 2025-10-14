Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Messi anuncia torneio que leva seu nome em Miami

Messi Cup reunirá oito clubes sub-16 de elite entre 9 e 14 de dezembro, destacando a próxima geração do futebol mundial
Lionel Messi terá seu nome ligado a um novo torneio internacional. O astro do Inter Miami anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (14) a criação da Messi Cup, uma competição que reunirá alguns dos principais clubes sub-16 do mundo. O evento será realizado em Miami, entre os dias 9 e 14 de dezembro.

A primeira edição contará com oito equipes de elite: Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milão, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid e Chelsea. Os times vão se dividir em dois grupos e as partidas acontecerão em diferentes estádios da região, incluindo o Chase Stadium, casa do Inter Miami.

Aos 38 anos e dono de uma carreira lendária, com 194 jogos e 114 gols pela Argentina, além de oito Bolas de Ouro, Messi dá mais um passo fora dos gramados, agora promovendo o desenvolvimento de jovens talentos.

“Estou muito feliz em finalmente poder compartilhar isso com vocês. Em dezembro, Miami receberá um torneio juvenil muito especial, com alguns dos melhores clubes do mundo. O futuro do futebol estará em destaque, e será mais do que apenas partidas — teremos dias incríveis, com muitas outras atividades. É sobre a próxima geração. Espero que todos aproveitem!”, escreveu o craque nas redes sociais.

