Maracanã reforça manutenção de gramado após show

Antes do show, na sexta à noite, o Maracanã também recebeu um jogo de lendas de Brasil e Itália. O evento contou com craques como Romário e Roberto Baggio. É mais um fator de desgaste do gramado.

Depois do show do grupo de pagode “Sorriso Maroto” na noite do último sábado (11), o gramado do Maracanã ficou com marcas, de acordo com site “Uol”. O evento, aliás, contou com mais 60 mil pessoas presentes. Diante disso, a admnistração do estádio reforçou a manutenção do campo por conta dos jogos importantes de Fluminense e Flamengo .

O consórcio Fla-Flu promete que o campo estará “em perfeitas condições” já na partida entre Fluminense e Juventude, que ocorrerá nesta quinta-feira (16), pelo Brasileirão. O Flamengo, aliás, joga no Rio de Janeiro no meio de semana, mas faz clássico contra o Botafogo no Nilton Santos.

Depois da partida do Fluminense, na quinta-feira, a equipe rubro-negra recebe o Palmeiras no domingo, em duelo por liderança do Brasileirão. No dia seguinte, na segunda-feira (20), o Tricolor faz clássico contra o Vasco, também no estádio, apesar do mandante ser o Cruz-Maltino. Ou seja, são três jogos nos próximos dias.

“Desde domingo estão sendo realizadas etapas de limpeza, cortes, adubação e descompactação profunda do gramado. Esses cuidados garantem o campo em perfeitas condições na próxima quinta-feira. Tudo pronto para a sequência intensa que vem por aí!”, em postagem do Maracanã no X.

Gestão Fla-Flu no Maracanã

O consórcio teve a vitória na licitação homologada em junho do ano passado. Eles já administravam o estádio desde abril de 2019, mas sempre com contratos temporários. O Rubro-Negro tem 65% de participação econômica, enquanto o Tricolor tem 35%.