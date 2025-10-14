Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maracanã reforça manutenção de gramado após show

Evento do grupo "Sorriso Maroto" deixa marcas no campo. Admnistração acelera recuperação para jogos de Flamengo e Fluminense
Depois do show do grupo de pagode “Sorriso Maroto” na noite do último sábado (11), o gramado do Maracanã ficou com marcas, de acordo com site “Uol”. O evento, aliás, contou com mais 60 mil pessoas presentes. Diante disso, a admnistração do estádio reforçou a manutenção do campo por conta dos jogos importantes de Fluminense e Flamengo.

Antes do show, na sexta à noite, o Maracanã também recebeu um jogo de lendas de Brasil e Itália. O evento contou com craques como Romário e Roberto Baggio. É mais um fator de desgaste do gramado.

O consórcio Fla-Flu promete que o campo estará “em perfeitas condições” já na partida entre Fluminense e Juventude, que ocorrerá nesta quinta-feira (16), pelo Brasileirão. O Flamengo, aliás, joga no Rio de Janeiro no meio de semana, mas faz clássico contra o Botafogo no Nilton Santos.

Depois da partida do Fluminense, na quinta-feira, a equipe rubro-negra recebe o Palmeiras no domingo, em duelo por liderança do Brasileirão. No dia seguinte, na segunda-feira (20), o Tricolor faz clássico contra o Vasco, também no estádio, apesar do mandante ser o Cruz-Maltino. Ou seja, são três jogos nos próximos dias.

“Desde domingo estão sendo realizadas etapas de limpeza, cortes, adubação e descompactação profunda do gramado. Esses cuidados garantem o campo em perfeitas condições na próxima quinta-feira. Tudo pronto para a sequência intensa que vem por aí!”, em postagem do Maracanã no X.

Gestão Fla-Flu no Maracanã

O consórcio teve a vitória na licitação homologada em junho do ano passado. Eles já administravam o estádio desde abril de 2019, mas sempre com contratos temporários. O Rubro-Negro tem 65% de participação econômica, enquanto o Tricolor tem 35%.

Por fim, receitas, lucro, perdas e demais obrigações manterão essa divisão. Além disso, o contrato de concessão prevê altos investimentos, de R$ 393 milhões em obras e manutenções nos próximos 20 anos. R$ 255,5 milhões aos rubro-negros e R$ 137,5 milhões para os tricolores.

