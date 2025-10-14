Mais seis seleções garantem vaga na Copa do Mundo 2026

Inglaterra, Qatar, Arábia Saudita, Senegal, África do Sul e Costa do Marfim se juntam aos 28 países já classificados para o Mundial

Com o fim da Data Fifa de outubro nesta terça-feira (14), mais seis seleções garantiram a classificação para a Copa do Mundo de 2026, algumas em jogos equilibrados, outras com goleadas. Além de potências tradicionais, como a Inglaterra, também confirmaram a vaga: Qatar, Arábia Saudita, Senegal, África do Sul e Costa do Marfim.

Agora, 28 seleções já estão confirmadas no torneio, contando com as anfitriãs. Pela primeira vez, o Mundial será disputado em três países: Estados Unidos, Canadá e México.