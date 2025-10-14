Maestro Júnior alerta para ponto-chave em derrota histórica da Seleção Brasileira

Com início animador, a equipe de Carlo Ancelotti sofreu muito na segunda etapa e tomou a virada por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio

É bem verdade que as falhas individuais tiveram um peso significativo na derrota brasileira por 3 a 2 para o Japão , nesta terça-feira (14), mas não para por ai. Para o Maestro Júnior, por exemplo, a mudança promovida por Carlo Ancelotti teve “influência muito grande” no resultado final em Tóquio.

“A gente não jogou, né? Praticamente assistimos. A mudança de esquema teve uma influência muito grande, e a Seleção Japonesa não desiste. Eles não mudaram nada, só aumentaram a agressividade. Erramos muitos passes e individualmente caímos de produção”, afirmou o comentarista durante a transmissão da TV Globo.

Carlo Ancelotti já havia promovido oito mudanças no time titular em relação à equipe que goleou a Coreia do Sul na semana anterior, mas deixou claro que faria testes visando a Copa do Mundo. Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr. se mantiveram entre os 11 iniciais, em um primeiro tempo marcado por boa circulação de bola e movimentação ofensiva.

Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco, abriu o placar aos 26 minutos, após belo passe de Bruno Guimarães. Pouco depois, aos 31, Gabriel Martinelli ampliou, aproveitando assistência de Lucas Paquetá. A Seleção desceu para o intervalo com vantagem de 2 a 0, controlando o ritmo da partida.

Segundo tempo com mais alterações

O rendimento da Canarinho caiu visivelmente na volta para o segundo tempo. A reorganização do esquema tático, com mudanças no posicionamento do meio de campo, abriu espaços para os avanços japoneses.