Luciano, Lucas e Oscar: São Paulo define planos para o trio em 2026

Julio Casares, presidente do São Paulo, confirmou o desejo de manter os três craques do time / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre diveros assuntos que interessam aos são-paulinos. Entre respostas sobre finanças, bastidores e integrantes da diretoria, o mandatário tricolor também falou sobre o planejamento para a próxima temporada. Casares aproveitou o espaço para espantar possíveis rumores de saída de três dos principais jogadores do São Paulo para a próxima temporada: Luciano, Lucas Moura e Oscar. O presidente afirmou que não existe qualquer tipo de proposta pelo trio, e que a meta do clube é manter o trio para 2026.

“O planejamento do ano que vem, tão logo o Campeonato Brasileiro termine, nós faremos. Temos um esboço já e vamos desenvolver o fortalecimento para 2026. O que na verdade a gente fica chateado quando vê, nós não temos a janela aberta em negociação. Aí outro dia: “O São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe”. Eu não sei de onde saiu isso. Luciano é jogador do São Paulo. Nós não temos proposta nenhuma por ele, nenhuma por ninguém”, iniciou Casares, que emendou: “Não tem janela aberta, portanto, Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, nós vamos discutir, e planejar o futebol para 2026 com a observação do que acontece no Brasileiro até dezembro, até o final da rodada”, destacou o presidente. Trio segue dentro dos planos do São Paulo Luciano e Lucas, mencionados por Casares, têm contrato com o São Paulo até o final de 2026, enquanto Oscar, novamente lesionado, tem vínculo com o Tricolor até o final de 2027.