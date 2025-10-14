Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucho Acosta vira dúvida para jogo do Fluminense

Meia passa por controle de carga e não participa de treinos antes da partida contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro
O Fluminense pode ter um desfalque para o jogo contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O meia Lucho Acosta virou dúvida vem fazendo trabalhos específicos na academia e, por isso, não está treinando normalmente com os companheiros. O argentino faz um controle de carga e virou dúvida no time titular de Luis Zubeldía. A informação inicial foi do jornalista Victor Lessa.

Lucho Acosta vai ser reavaliado na atividade desta quarta-feira e só a partir disso haverá uma decisão sobre ele estar em campo campo ou não contra o Juventude. Com sua ausência, o treinador deve utilizar Lima, um dos que retomou confiança com o treinador. No entanto, Paulo Henrique Ganso evoluiu o tratamento da panturrilha e pode entrar na relação do comandante.

Com a chegada de Zubeldía, Lucho Acosta passou a ser peça fundamental no esquema do Fluminense. O baixinho virou uma espécie de maestro no setor de meio-campo e foi importante nas quatro partidas sob o comando do novo treinador. O meia acumula dois gols e uma assistência com a camisa tricolor.

Por fim o Fluminense é o sétimo colocado com 38 pontos e busca se aproximar do G4 do Brasileirão. Por sua vez , o Juventude está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 23 pontos.

