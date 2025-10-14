Kane faz dois, Inglaterra goleia a Letônia e se garante na Copa do Mundo de 2026

Ingleses vencem a sexta partida no Grupo K e mantêm 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Vaga garantida no Mundial / Crédito: Jogada 10

A Inglaterra carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo de 2026 ao golear a Letônia por 5 a 0, nesta terça-feira (14), em Riga. Harry Kane, mais uma vez, foi o nome do jogo, com dois gols. Gordon, Tonisevs (contra) e Eze completaram o marcador. O resultado deixa os ingleses com 18 pontos em seis rodadas disputadas no Grupo K. Ou seja, 100% de aproveitamento. A Letônia, já sem chances de disputar o Mundial, soma apenas cinco, na quarta posição.

Os britânicos voltam a campo na próxima Data Fifa, no dia 13 de novembro, quando recebe a Sérvia, às 16h45 (de Brasília). Inglaterra demora 25 minutos para abrir o placar A Inglaterra não encontrou muita dificuldade para superar o ferrolho defensivo da Letônia. Com menos de um minuto, chegou a marcar com Harry Kane, mas Saka, no início da jogada, estava impedido. Em seguida, o artilheiro quase abriu o placar após jogada de Gordon pela esquerda. Aos 25 minutos, contudo, os ingleses foram recompensados com a paciência e persistência. Após lançamento de John Stones, Gordon recebeu na esquerda, puxou para o meio e marcou o primeiro gol da Inglaterra. Os britânicos seguiram em cima e continuaram com domínio territorial, além da posse de bola de mais de 65%. Gordon era grande válvula de escape pela esquerda e quase ampliou o marcador. Contudo, o segundo saiu somente no fim da primeira etapa. Após saída errada da defesa da Letônia, a bola sobrou para Kane, que finalizou com perfeição da entrada da área. Em seguida, o camisa 9 quase fez o terceiro após cruzamento de Rice. Zviedris fez grande defesa, à la Gordon Banks.