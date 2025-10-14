Julio Casares anuncia superávit e queda de R$ 57 milhões na dívida do São Paulo

Presidente tricolor diz que o clube vive fase de recuperação financeira, reafirma oposição à SAF e afirma que a gestão “está no caminho correto” / Crédito: Jogada 10

O presidente do São Paulo, Julio Casares, quebrou o silêncio após semanas de críticas da torcida e revelou boas notícias sobre as contas do clube. Em entrevista coletiva concedida no CT da Barra Funda nesta terça (14), a primeira em mais de quatro anos, o dirigente informou que o balanço financeiro de 2024 mostrará redução de R$ 57 milhões na dívida e superávit de R$ 20 milhões. Casares, porém, foi questionado sobre a pressão sofrida após o protesto no MorumBis, quando torcedores exibiram um caixão com seu rosto. O presidente, contudo, afirmou encarar as críticas com serenidade e garantiu que o São Paulo vive uma nova fase administrativa.

“Na vida a gente tem de fazer alguns ajustes de rota e quando questionei e trabalhei junto com o presidente da CBF sobre transparência, tive de olhar a mim também, ao clube e já havia discutido isso internamente de ao menos em algum período de uma semana, quinze dias, vir aqui. Fiz uma reflexão sobre o tema. Se a gente busca transparência, tenho de olhar para minha pessoa”, disse. Equilíbrio financeiro e conquistas Casares afirmou, aliás, que a dívida do clube, que chegou a ultrapassar R$ 960 milhões, está sendo reduzida gradualmente. Segundo ele, desta forma, o esforço financeiro para voltar a ser competitivo trouxe resultados dentro e fora de campo. “A gente tinha que reconectar o torcedor com as vitórias, o MorumBis voltou a receber público, bater recordes, tinha um tabu na casa do arquirrival (Corinthians), e a gente quebrou, assim como outros contra Fortaleza, Atlético Mineiro. E isso conta o crescimento da dívida, foi o custo de ser competitivo, mais investimentos. Nós ganhamos três títulos, dois contra Palmeiras (Supercopa e Paulista) e um com o Flamengo (Copa do Brasil), que são os maiores investimentos do Brasil”, explicou. O dirigente, inclusive, reforçou o foco no equilíbrio financeiro: “Agora fizemos a opção de buscar o equilíbrio financeiro. O fato de que estamos no caminho certo é o relatório financeiro de janeiro a setembro, que ainda não divulgamos. A dívida reduziu em R$ 57 milhões, com um superávit em 20 milhões. Vai ser divulgado amanhã ou depois.”