Inter contrata perito para montar dossiê sobre o Brasileirão de 2005

Colorado quer reavaliar se as decisões de Edilson Pereira de Carvalho interferiram ou não nas partidas anuladas e tenta a divisão do título / Crédito: Jogada 10

20 anos depois do seu término, o Campeonato Brasileiro de 2005 voltou a ficar em pauta. O Inter está motivado para tentar sensibilizar a CBF a dividir o título daquele ano com o Corinthians. O clube está preparando um dossiê com base nas partidas anuladas por conta do escândalo da Máfia do Apito. Para isso, o Colorado está prestes a contratar um ex-árbitro para atuar como perito. Sua missão é avaliar a atuação do árbitro Edílson Pereira de Carvalho, principal pivô do caso. O objetivo é mostrar que não houve impacto nos resultados das partidas de Inter e Corinthians.