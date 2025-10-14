Intensidade e comprometimento: os treinos de Zubeldía no Fluminense

Assim como na Era Diniz, Zubeldía gosta de intensidade nas atividades e sempre mostra aos jogadores como deseja a executação das jogadas. Neste período, ao lado de sua comissão técnica, o argentino apresentou muitas questões táticas aos atletas do Fluminense. O setor defensivo, aliás, ganhou uma certa prioridade por conta dos gols sofridos nos minutos finais das partidas.

O técnico Luis Zubeldía teve sua primeira semana de treinos pelo Fluminense desde sua chegada no comando tricolor. Com a Data Fifa, o treinador teve tempo para colocar como quer a equipe dentro de campo. Muito além disso, a postura do argentino com os jogadores chamou atenção por conta da intensidade e do comprometimento nas atividades diárias desde a reapresentação do time.

Além do fator campo, Zubeldía também pediu ao elenco para chegar cedo ao treino. Isto, já colocado em prática desde à sua chegada. Afinal, os treinos começam geralmente às 9h30 da manhã no CT Carlos Castilho. De acordo com o “Canal Victor Lessa”, o clima mudou completamente com o argentino, e os jogadores estão satisfeitos com a chegada do novo treinador.

O comandante assumiu a equipe no dia 26 de setembro. Em menos de um dia, o argentino preparou o time para o clássico contra o Botafogo. Na sequência, enfrentou o Sport, na Ilha do Retiro, Atlético-MG, no Maracanã, e o Mirassol, na última quarta-feira. Em quatro jogos, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Desafios

O próximo desafio de Zubeldía e Fluminense será contra o Juventude, na quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma grande oportunidade para o time se reaproximar do G4 da competição e sonhar com a vaga na Libertadores 2026. Além disso, com Zubeldía, o Flu ainda tem a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco e que vai ocorrer somente em dezembro.