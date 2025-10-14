Imprensa internacional critica inédita derrota da Seleção para o Japão: “Desastre”

Brasil chega a abrir dois gols de vantagem, mas sofre a virada por 3 a 2 na etapa final, em Tóquio, com erros defensivos e individuais

O Brasil teve dois tempos distintos, em Tóquio, e sofreu a primeira derrota na história para o Japão por 3 a 2, na manhã desta terça-feira (14). Com o resultado, a imprensa internacional criticou o desempenho, sobretudo na etapa final quando sofreu a virada, e chamou a derrota de “desastre” para os comandados do técnico Carlo Ancelotti.

Dessa forma, o periódico “As”, da Espanha, trouxe destaque para o revés da Seleção. Em campo, a seleção canarinho abriu dois gols de vantagem com Paulo Henrique e Martinelli. Contudo, os japoneses viraram o placar com Ueda, Nakamura e Minamino.

“Brasil de Ancelotti sofre golpe no Japão. Merecida vitória japonesa, que baixa o Brasil das nuvens – publicou o Marca, outro jornal espanhol, onde Ancelotti teve enorme sucesso na carreira no comando do Real Madrid.

Além disso, a imprensa portuguesa também repercutiu a derrota inédita. Assim, o jornal “A Bola” classificou a partida como “escândalo” e destacou o tropeço brasileiro no amistoso internacional.

“Brasil cai com estrondo em Tóquio”, publicou o jornal.