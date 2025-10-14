Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Histórico de lesões de Rochet abre caminho para Anthoni retomar vaga de titular

Histórico de lesões de Rochet abre caminho para Anthoni retomar vaga de titular

Anthoni soma mais partidas na meta do Colorado nos dois últimos anos do que Rochet pelos problemas que o acompanham
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Anthoni segue como titular do Internacional, substituindo Rochet nas últimas três partidas e deve permanecer no gol nos próximos jogos. O uruguaio passará por nova cirurgia nesta terça-feira (14) para retirar placa e parafusos de uma fratura na mão esquerda, sofrida em março, além de se recuperar de um edema ósseo no pé esquerdo desde o final de setembro.

Com isso, o goleiro de 23 anos terá mais uma sequência como titular. Pelo histórico recente de lesões de Rochet, Anthoni tem sido a escolha frequente no gol do Colorado, assumindo responsabilidades que inicialmente seriam do uruguaio após o fim da temporada.

O Internacional não divulgou o prazo exato de recuperação de Rochet, mas há risco de ele não atuar mais pelo Brasileirão de 2025. Assim, caso isso se confirme, o goleiro terá participado de apenas 15 das 62 partidas da equipe no ano, menos de 25% dos jogos.

As lesões, aliás, vêm atrapalhando o desempenho de Rochet desde o fim de 2023: teve problemas na costela durante duelo contra o Fluminense, e dores no tórax impediram sua participação no início do Campeonato Gaúcho de 2024, em que atuou apenas na semifinal contra o Juventude, quando o Inter foi eliminado.

Inclusive, devido às lesões e às convocações para a seleção uruguaia, Rochet disputou somente 35 partidas em 2024. Para suprir a ausência, o clube contratou o goleiro Fabrício e contou com Anthoni, que somou 19 jogos naquele ano, assumindo o posto em momentos decisivos, incluindo a campanha vitoriosa no Estadual.

Em números, Anthoni já superou Rochet em atuações: o uruguaio soma 50 jogos entre 2024 e 2025, enquanto o jovem goleiro tem 55 partidas no mesmo período. Com a nova cirurgia, o Internacional deverá seguir contando com Anthoni como titular até a recuperação do uruguaio.

Comparativo dos goleiros do Internacional

Números de Rochet

  • 2024 = 35 jogos
  • 2025 = 15 jogos
  • Total: 50

Números de Anthoni

  • 2024 = 19 jogos
  • 2025 = 36 jogos
  • Total: 55

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar