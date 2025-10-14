Gaby Tomé comemora primeira convocação para a Seleção Brasileira

A atleta que tem passagens por Avaí/Kindermann e Internacional no currículo fez questão de demonstrar a emoção do momento. Seja no sentido de reconhecimento do trabalho como na concretização de sonho que ela alimenta desde o início da trajetória.

Na última semana, a Seleção Brasileira Feminina sub-20 foi convocada para mais um período de preparação para a disputa do Sul-Americano Feminino de 2026. E um dos nomes com caráter inédito na lista é o da meio-campista Gaby Tomé, do Corinthians .

“É uma sensação tão incrível que é difícil até de colocar em palavras. Desde sempre, eu sonhava com esse momento e ver esse sonho se tornando realidade é muito especial. Me sinto extremamente feliz, realizada e, acima de tudo, grata à Deus por ter me guiado até aqui. Foram muitos dias de trabalho, dedicação e fé. Então, ver tudo isso sendo recompensado, é uma das melhores sensações que eu já vivi”, comentou.

Gaby Tomé deu detalhes de como a notícia de sua convocação chegou até ela. Algo, inclusive, presenciado notoriamente por suas companheiras no Corinthians diante da euforia que tomou conta:

“Eu estava saindo do treino, colocamos na convocação e, quando eu escutei meu nome, meu coração disparou. Sai correndo e gritando pelo campo com aquela sensação de: ‘Meu Deus, eu consegui!’. E passou um filme na cabeça, lembrando o quanto eu pedi isso para Deus. Lembrando de tudo que eu vivi, de cada treino, cada sacrifício e cada pessoa que me apoiou. Foi uma mistura de felicidade, emoção e gratidão. Com certeza, é um momento que vou guardar pra sempre na memória.”