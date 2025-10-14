Fortaleza x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (15), o Vasco visita o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino quer confirmar a boa fase e precisa da vitória para se colocar na primeira página da classificação. Já o Laion luta contra o rebaixamento e encara o partida como uma verdadeira decisão. No primeiro turno, o time carioca venceu a equipe cearense por 3 a 0, em São Januário.

Onde assistir?

Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Vasco?

O Vasco chega embalado com três vitórias nas últimas quatro rodadas, o que dá ao Cruz-Maltino a quarta melhor campanha do returno do Brasileirão. O time de Fernando Diniz está na 11ª colocação, com 33 pontos e tem por objetivo ocupar a primeira página da tabela de classificação.

O lateral-direito Paulo Henrique é desfalque do Vasco para a partida. O jogador foi titular na derrota do Brasil para o Japão, por 3 a 2, em Tóquio, e por ter atuado durante todo o jogo, o Cruz-Maltino preferiu preservá-lo. Em contrapartida, Cuesta e Thiago Mendes estão recuperados de problemas físicos e estão relacionados, assim como Puma Rodríguez que também jogou nesta Data Fifa com a seleção do Uruguai.

Como chega o Fortaleza?

O Fortaleza chega bastante pressionado para enfrentar o Vasco. O Leão do Pici ocupa a 18ª posição e tem 24 pontos, quatro a menos que o Santos, o primeiro fora da zona do rebaixamento. Portanto, um resultado que não seja a vitória deixará o Laion numa situação ainda mais delicada.