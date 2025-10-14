Fluminense tenta melhorar retrospecto recente contra o Juventude para encostar no G6

Tricolor tem apenas duas vitórias nos últimos 12 confrontos com a equipe de Caxias do Sul e tenta encurtar distância para os seis primeiros / Crédito: Jogada 10

Depois do revés para o Mirassol, em São Paulo, o Fluminense terá pela frente uma sequência de cinco dos próximos seis jogos no Maracanã. Uma chance de dar aquela arrancada no momento decisivo e carimbar a vaga da Libertadores-2026. Para isso, os comandados do técnico Luís Zubeldía terão pela frente uma “pedra no sapato”, que tem gerado dificuldade nos últimos confrontos. Trata-se do Juventude, que, no momento, está na zona de rebaixamento, entretanto tem sido um adversário complicado para o Tricolor. Afinal, foram somente duas vitórias nos últimos doze confrontos. O duelo será na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e a atual diferença para o G6 é de cinco pontos.

Entre eles, está a eliminação na Copa do Brasil em 2024. Na ocasião, o Fluminense perdeu por 3 a 2 em Caxias do Sul, porém não conseguiu reverter o resultado no Rio de Janeiro e ficou no empate por 2 a 2. Por outro lado, o Tricolor defende uma longa sequência sem perder no Rio de Janeiro para o time gaúcho, algo que não acontece há quase 20 anos. Isso porque o triunfo alviverde ocorreu no dia 27 de novembro de 2005 por 2 a 1, em São Januário. Contudo, foram apenas cinco duelos, sendo três deles terminados empatados. Vale lembrar que as duas equipes ficaram um longo período sem se enfrentar por conta dos rebaixamentos do Juventude, sobretudo entre 2007 e 2021.