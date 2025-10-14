Flaco López e Aníbal Moreno, do Palmeiras, devem ganhar chance com Scaloni na Argentina

Convocados por Lionel Scaloni para os amistosos da Argentina nesta Data Fifa, os dois não foram utilizados no primeiro compromisso da atual campeã do mundo. Na última sexta, a Argentina venceu a Venezuela por 1 a 0 e os palmeirenses ficaram no banco.

Peças importantes para Abel Ferreira no Palmeiras , Flaco López e Aníbal Moreno vivem a expectativa de receber uma chance de jogar pela seleção da Argentina nesta terça-feira.

Scaloni deu a entender que Flaco López e Aníbal Moreno devem ganhar uma chance no time titular da Argentina nesta terça. A seleção argentina entra em campo em novo amistoso, nos Estados Unidos, desta vez contra Porto Rico, às 21h (de Brasília).

“Todos os novos jogadores que foram chamados e não tiveram oportunidade, jogarão contra Porto Rico. Tentarei ver como os novos jogadores se encaixam no time. São garotos que não treinaram muito conosco, mas têm mais ou menos os conceitos na cabeça. Será uma ótima oportunidade para eles mostrarem se têm o que é preciso para estarem conosco no futuro”, disse Scaloni pouco depois de mencionar que Flaco deve ser titular.

Com isso, a chance da dupla ser aproveitada por Abel Ferreira contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, é baixa. O Palmeiras mantém esperança de contar com Flaco e Aníbal, no entanto, o desgaste físico de uma partida aliado ao tempo de voo entre os Estados Unidos e São Paulo, podem ser fatores que dificultem a utilização da dupla pelo treinador.