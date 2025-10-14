Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipe Luís tenta evitar marca negativa inédita na carreira

Filipe Luís tenta evitar marca negativa inédita na carreira

Técnico ainda não passou três jogos seguidos sem que seu time marcasse gols; Flamengo não marca há duas rodadas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quando o Flamengo entrar em campo nesta quarta-feira (15/10) para enfrentar o Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, Filipe Luís brigará para evitar uma marca negativa inédita em sua curta carreira como treinador. Afinal, o Fla – seu único clube na profissão – jamais passou três jogos seguidos sem marcar com Filipinho no comando.

Atualmente, o Mais Querido vem de duas partidas consecutivas sem fazer gols, o que já iguala suas piores marcas. No início de sua carreira, em outubro de 2024, logo nos jogos #2 e #3, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, pelo Brasileirão, e ficou no 0 a 0 com o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Depois, o time engrenou, venceu a Copa e empilhou ótimos resultados, como a conquista da Supercopa do Brasil e do Carioca, ambos em 2025.

LEIA MAIS: Saúl pode seguir como desfalque no Flamengo

No entanto, após 28 partidas sem repetir o “feito”, Filipe Luís voltou a sofrer com a falta de gols. Foi em jogos contra Vasco, pelo Brasileirão, e LDU (EQU), pela Libertadores – ambos ficaram no 0 a 0. Depois deste percalço, o Flamengo engrenou 32 partidas sem que ficasse duas delas em branco.

Sequência atual

Foi até a partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, no dia 2 de outubro. Na ocasião, Cássio, arqueiro cruzeirense, fez grande atuação (bem como Rossi), com os times ficando no 0 a 0, em jogão pela 26ª rodada do Brasileirão. Na partida seguinte, o Fla, recheado de desfalques, perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada. No jogo em questão, o time ficou pelo menos 20 minutos com dois jogadores a menos. Afinal, Danilo e Wallace Yan receberam cartões vermelhos – um em cada tempo.

Assim, se passar em branco contra o Botafogo, nesta quarta, será a primeira vez que Filipe Luís passará pela experiência de ver seu time não marcar gols em três jogos seguidos. Lembrando que, contra o Corinthians (jogo anterior ao começo do jejum), o Rubro-Negro chegou à marca de 100 gols na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar