Ferraresi volta a treinar e reforça o São Paulo contra o Grêmio

Zagueiro estava a serviço da Seleção da Venezuela durante a Data Fifa e atuou os 90 minutos contra a Argentina

Os jogadores fizeram exercícios coordenativos, de mobilidade e de velocidade, sob orientação dos preparadores físicos do Tricolor. Em seguida, realizaram uma atividade de fundamentos técnicos e de posse de bola em transição.

O São Paulo contou com o retorno do zagueiro Ferraresi aos treinos nesta terça-feira (14), no CT da Barra Funda. O defensor voltou ao Brasil após defender a seleção da Venezuela no amistoso diante da Argentina, no qual atuou por 90 minutos.

Já pensando no duelo contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Hernán Crespo comandou um trabalho tático, de 11 contra 11. Na ocasião, promoveu ajustes no time e testou variações. Para finalizar, os atletas treinaram finalizações.

O treinador promoverá a última atividade no São Paulo antes do duelo contra o Imortal nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no CT da Barra Funda. Em seguida, os jogadores embarcarão para o Rio Grande do Sul, palco da partida.

