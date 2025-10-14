Fabrício Bruno pede desculpas por erros em derrota da Seleção: “Não me define como jogador”

Defensor falhou em dois gols do Japão, que virou para cima do Brasil, em Tóquio, e venceu o amistoso por 3 a 2 nesta terça-feira

“Um lance de infelicidade minha. Gostaria de pedir desculpas. Ressaltar também que não me define como jogador. Toda a minha carreira até aqui sempre passei por dificuldade. Pé de apoio ficou longe, acabei ficando sem força. Erro meu. Assumo responsabilidade e peço desculpa ao torcedor brasileiro. Filtrar o momento, sentir a dor, mas manter a cabeça erguida para seguir em frente. Sou grato a todos que me ajudaram, o pessoal do vestiário que me deu confiança nesse momento difícil. O jogador nunca está disposto a falar. Hoje foi meu dia. Pedir desculpa e seguir adiante”, disse.

A Seleção Brasileira teve sua primeira derrota na história contra o Japão, na manhã desta terça-feira (14), por 3 a 2, em Tóquio. No primeiro tempo, os comandados do técnico Carlo Ancelotti abriram dois gols de vantagem, porém apresentou muitos erros individuais de defensivos na volta do intervalo. Assim, Fabrício Bruno admitiu os vacilos na partida e afirmou que as falhas não o definem como jogador.

“Até a Copa do Mundo, tem muito tempo. Um erro não vai me definir como jogador. Talvez possam querer me rotular, me criticar, faz parte do processo, mas me definir por 45 minutos, um lance, é impossível. Peço que as pessoas não sejam covardes a ponto de me crucificar por um erro que, infelizmente, aconteceu. É servir de aprendizado, sentir a dor e ter a cabeça fria neste momento. Filtrar esse lance, esse momento e seguir adiante no meu clube para seguir tendo oportunidades na Seleção”, completou.

Erros em profusão

Em campo, o Brasil abriu dois gols de vantagem com Paulo Henrique e Martinelli. Contudo, os japoneses viraram o placar com Ueda, Nakamura e Minamino, com dois erros de Fabrício. Por fim, nesta Data Fifa, a Seleção também goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 e teve dois testes com cenários distintos. Em novembro, terão novos amistosos, desta vez contra Tunísia e Senegal.

“Não acho que algo não funcionou. A gente fez um grande primeiro tempo, aí teve o primeiro gol e dá uma abaixada animicamente, mas faz parte. É servir de aprendizado, tirar as coisas boas aqui para levar para frente e ter a cabeça boa sempre em busca de novas oportunidades porque a Copa do Mundo é logo ali”, frisou.

“Natural da minha parte ter o sofrimento. Normal e entendível pelo que passou. Um lance não me define como jogador, muito menos a minha carreira. Sempre trabalhei para estar aqui. Aconteceu. Mister, antes da coletiva, foi ao vestiário e me deu um abraço. Casemiro me deu muita confiança no vestiário. Peço desculpas. O mínimo que posso fazer é pedir desculpas ao torcedor. Tenho muita seriedade e resiliência do jogador que eu sou e do quanto eu trabalhei para estar aqui”, concluiu.