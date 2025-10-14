Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha iguala recorde de invencibilidade de Vicente del Bosque

Espanha iguala recorde de invencibilidade de Vicente del Bosque

Com 29 jogos sem perder, seleção lidera o Grupo B das Eliminatórias e mira superar a marca da Itália de 31 partidas consecutivas sem derrota
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Espanha segue dominante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com a goleada de 4 a 0 sobre a Bulgária nesta terça-feira (14), o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente alcançou 29 partidas seguidas sem perder, igualando o recorde da era de Vicente del Bosque, entre 2010 e 2013, período em que a seleção espanhola conquistou o Mundial e a Eurocopa.

LEIA MAIS: Messi anuncia torneio que leva seu nome em Miami

Com o resultado, a Espanha mantém 100% de aproveitamento, com 15 gols marcados e nenhum sofrido. A seleção lidera o Grupo B com três pontos de vantagem sobre a vice-líder Turquia, que venceu a Geórgia por 4 a 1, também nesta terça-feira.

Dessa maneira, o técnico Luis de la Fuente consolida a força de seu trabalho à frente da seleção. O próximo desafio é superar a marca de Del Bosque e se aproximar do recorde mundial da Itália, que soma 31 jogos consecutivos sem derrota.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Eurocopa

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar