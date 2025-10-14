Espanha iguala recorde de invencibilidade de Vicente del Bosque

Com 29 jogos sem perder, seleção lidera o Grupo B das Eliminatórias e mira superar a marca da Itália de 31 partidas consecutivas sem derrota / Crédito: Jogada 10

A Espanha segue dominante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com a goleada de 4 a 0 sobre a Bulgária nesta terça-feira (14), o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente alcançou 29 partidas seguidas sem perder, igualando o recorde da era de Vicente del Bosque, entre 2010 e 2013, período em que a seleção espanhola conquistou o Mundial e a Eurocopa. LEIA MAIS: Messi anuncia torneio que leva seu nome em Miami