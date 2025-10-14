Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Entenda o acordo feito entre Holanda e Corinthians por Memphis Depay

Trato entre as partes foi cumprido pela seleção holandesa nesta Data Fifa
Autor Jogada 10
Um dos principais jogadores do Corinthians e artilheiro máximo da história da Holanda, Memphis Depay foi motivo de um grande acordo entre clube e seleção nesta Data Fifa.

Recém-recuperado de uma lesão, Memphis foi convocado para defender a Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Os minutos em campo, no entanto, foram parte de um acordo entre a comissão técnica holandesa e corinthiana.

Antes dos jogos da Holanda contra Malta e Finlândia, Lucas Silvestre, auxiliar técnico do Corinthians e filho de Dorival Jr, havia alertado que Memphis teria uma minutagem muito bem dosada durante o período na seleção, e a Holanda cumpriu com o combinado.

“O nosso departamento físico está eme contato com o pessoal da seleção da Holnada, passando até uma projeção de carga para eles, para que o Memphis tenha o trabalho adequado e siga o plano que a gente vinha tendo com ele aqui”, projetou Lucas.

Diante de Malta, no primeiro compromisso da Holanda, Memphis esteve em campo por 23 minutos – e chegou a marcar um gol. Já contra a Finlândia, Memphis foi titular e atuou por 62 minutos – marcando um gol e dando duas assistências.

E contra o Santos?

Considerando a recuperação e a dosagem de minutos, Memphis Depay vai ser relacionado para o clássico contra o Santos normalmente. No entanto, é provável que o camisa 10 inicie a partida no banco de reservas e seja utilizado durante a partida por Dorival Junior.

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, no retorno do Brasileirão após a pausa para a Data Fifa. O Timão visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30, em jogo válido pela 28ª rodada.

