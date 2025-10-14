Entenda o acordo feito entre Holanda e Corinthians por Memphis Depay

Trato entre as partes foi cumprido pela seleção holandesa nesta Data Fifa / Crédito: Jogada 10

Um dos principais jogadores do Corinthians e artilheiro máximo da história da Holanda, Memphis Depay foi motivo de um grande acordo entre clube e seleção nesta Data Fifa. Recém-recuperado de uma lesão, Memphis foi convocado para defender a Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Os minutos em campo, no entanto, foram parte de um acordo entre a comissão técnica holandesa e corinthiana.

Antes dos jogos da Holanda contra Malta e Finlândia, Lucas Silvestre, auxiliar técnico do Corinthians e filho de Dorival Jr, havia alertado que Memphis teria uma minutagem muito bem dosada durante o período na seleção, e a Holanda cumpriu com o combinado. “O nosso departamento físico está eme contato com o pessoal da seleção da Holnada, passando até uma projeção de carga para eles, para que o Memphis tenha o trabalho adequado e siga o plano que a gente vinha tendo com ele aqui”, projetou Lucas. Diante de Malta, no primeiro compromisso da Holanda, Memphis esteve em campo por 23 minutos – e chegou a marcar um gol. Já contra a Finlândia, Memphis foi titular e atuou por 62 minutos – marcando um gol e dando duas assistências.