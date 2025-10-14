Cruzeiro terá retorno de três titulares para clássico; Fabrício Bruno é desfalque

O técnico Leonardo Jardim também pode contar com o retorno de Christian na equipe titular. Na última partida, ele ficou no banco por conta de desgaste físico. Ele teve que entrar na partida ainda no primeiro tempo, mas não ficou até o final. Após trabalhar de forma separada nos últimos dias, ele volta a ficar à disposição do treinador.

O Cruzeiro vai finalizar a preparação para o clássico na tarde desta terça-feira (14), na Toca da Raposa. Após o último treino, o elenco vai se concentrar. Vale ressaltar que a Raposa é o terceiro colocado, com 52 pontos.