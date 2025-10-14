Corinthians x Ferroviária, pela Libertadores Feminina: onde assistir e escalações

Corinthians x Ferroviária, pela Libertadores Feminina: onde assistir e escalaçõesEquipes, que ainda não perderam no torneio, entram em campo nesta quarta-feira, às 20h, em busca da vaga para grande decisão
Nada menos que um clássico pela semifinal da Libertadores Feminina. Nesta quarta-feira (15), Corinthians e Ferroviária jogam se enfrentam, às 20h (de Brasília), no estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina. Em busca da grande decisão, as Brabas somam cinco taças, enquanto as Guerreiras Grenás levantaram duas vezes o torneio.
A competição, assim, tem um duelo de brasileiros nesta fase pela quarta vez na história. As outras duas oportunidades foram em 2012, quando Foz Cataratas-PR pegou o São José-SP, 2015, quando São José-SP e Ferroviária se enfrentaram, e 2023, com Corinthians x Internacional.
Quem vencer do duelo, vai enfrentar Colo-Colo ou Deportivo Cali na grande final da Libertadores Feminina. Aliás, o time chileno venceu apenas uma vez a competição, que aconteceu em 2012 diante do Fox Cataratas. A decisão, portanto, está prevista para ocorrer no sábado, dia 18 de outubro, no estádio Florencio Sola.
Onde assistir
A partida terá a transmissão ao vivo do SporTV e XSports (TV); Canal Goat e CazéTV (YouTube); e NSports e PlutoTV (streaming).
Como chega o Corinthians
O Corinthians não sabe o que é derrota no torneio. As Brabas estrearam com um surpreendente empate contra o equatoriano Independiente Dragonas. A seguir, aplicou um a goleada em cima do Always Ready. Assim, na rodada final da fase de grupos, venceu o Independiente Santa Fé. Pelas quartas de final, o time de Lucas Piccinato foi superior do início ao fim sobre o Boca Juniors e venceu por 4 a 0. A camisa 10 e faixa, Gabi Zanotti fez um hat-trick na partida.
O Timão, assim, chega embalado e com o melhor ataque da Libertadores Feminina, somando 17 gols marcados. Gabi Zanotti, aliás, é a artilheira, com seis gols, e Andressa Alves lidera o ranking de assistências, com três.
Como chega a Ferroviária
Do outro lado, a Ferroviária também não saber o que é perder sob o comando de Léo Mendes. Na fase de grupos, as meninas grenás venceram o Adiffem e o Alianza Lima. Pela última rodada, ficou no empate com o Boca Juniors. Por fim, pelas quartas de final, a equipe do interior paulista não teve dificuldades para superar o Independiente Dragonas por 3 a 0. O conjunto é o ponto forte da Ferroviária, com boas atuações de Sissi, Julia Beatriz e Vendito.
CORINTHIANS x FERROVIÁRIA
Semifinal da Libertadores Feminina
Data-Hora: 15/10/2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Francisco Urbano, em Morón (Argentina)
CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Erika e Mariza; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robledo e Tamires; Andressa Alves, Leticia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fatima Dutra; Nicoly, Duda, Raquel e Sissi; Julia Beatriz e Vendito. Técnico: Léo Mendes.