Corinthians tem a volta de Depay, mas muitos desfalques para o clássico

Técnico Dorival Júnior e dois titulares estão suspensos contra o Santos além de outros atletas que serviram suas seleções / Crédito: Jogada 10

O Corinthians finalizou sua preparação para o clássico contra o Santos, que ocorre nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro. A partida, válida pela 28ª rodada do Brasileirão, terá o reforço do atacante Memphis Depay, que retornou da seleção holandesa. O técnico Dorival Júnior, contudo, terá que lidar com uma longa lista de desfalques para montar a equipe. A começar por ele mesmo, que está suspenso e não comandará o time na beira do campo. A grande notícia do dia no CT Joaquim Grava foi justamente a presença de Depay. O camisa 10 participou normalmente da atividade e está relacionado para o jogo, embora deva começar no banco de reservas. Além dele, o meia Rodrigo Garro e o volante Charles também retornam e ficam como opções. A preparação para o clássico foi encerrada na manhã desta terça-feira (14) com um treino tático e de bolas paradas, comandado por Dorival, que ajustou os últimos detalhes com a equipe que entrará em campo.