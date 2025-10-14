Corinthians aguarda Martínez com possibilidade de “multa pesada”

O sumiço do volante José Martínez está prestes a completar uma semana e o Corinthians se prepara para punir o jogador. Há uma insatisfação muito grande da diretoria alvinegra com o jogador, que não se reapresentou na semana passada e demorou para entrar em contato com o clube.

De acordo com o jornalista Samir Carvalho, do portal Uol, o Corinthians receberá o jogador com uma “multa pesada”. Há a expectativa que Martínez se reapresente nesta quarta-feira (15), e que tenha uma reunião para esclarecer o assunto na próxima quinta (15).