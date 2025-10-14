Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians aguarda Martínez com possibilidade de “multa pesada”

Diretoria alvinegra ficou insatisfeita com o sumiço do volante e avaliar punição financeira independente da justificativa apresentada
O sumiço do volante José Martínez está prestes a completar uma semana e o Corinthians se prepara para punir o jogador. Há uma insatisfação muito grande da diretoria alvinegra com o jogador, que não se reapresentou na semana passada e demorou para entrar em contato com o clube.

De acordo com o jornalista Samir Carvalho, do portal Uol, o Corinthians receberá o jogador com uma “multa pesada”. Há a expectativa que Martínez se reapresente nesta quarta-feira (15), e que tenha uma reunião para esclarecer o assunto na próxima quinta (15).

A punição deve acontecer independentemente da justificativa do jogador. Martínez alegou que teve que ficar na Venezuela por conta do seu filho, que não tinha os documentos necessários para deixar o país e embarcar para o Brasil.

Entretanto, a insatisfação alvinegra acontece por conta da falta de comunicação. O volante demorou três dias para informar o motivo do sumiço e não deu mais detalhes do caso. Além disso, o venezuelano não atendeu ligações do clube e ficou incomunicável. Além da diretoria, a situação irritou bastante o treinador Dorival Júnior.

Corinthians

