Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com ajuda financeira de conselheiro, Grêmio regulariza salários do elenco

Com ajuda financeira de conselheiro, Grêmio regulariza salários do elenco

Imortal sofre com problemas de fluxo de caixa depois da Alfa, patrocinadora máster, não cumprir com o pagamento mensal do patrocínio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grêmio regularizou o pagamento dos salários de setembro dos jogadores nesta terça-feira (14). O Imortal conseguiu solucionar a situação incômoda com a ajuda financeira do conselheiro do clube Celso Rigo. O empresário decidiu fazer um aporte nas primeiras horas do dia para as contas do clube. Os vencimentos estavam em atraso desde o começo de outubro.

O Tricolor gaúcho passou a ter problemas com fluxo de caixa depois que a Alfa não enviou o pagamento mensal do patrocínio máster. Após o jornalista Alex Bagé informar a atitude do conselheiro, o próprio Celso Rigo confirmou que fez a contribuição financeira. O depósito dos valores aos atletas provavelmente será feito na sequência do dia.

O Grêmio, aliás, admitiu que não recebeu o dinheiro que deveria por parte do patrocínio máster da Alfa. A casa de apostas acertou a parceria com o clube em fevereiro deste ano. Com o descumprimento da empresa, o Imortal precisou atrasar o envio da remuneração dos jogadores registrados em CLT. No caso, que corresponderia a 60% do total do salário dos integrantes do grupo.

Ao tomar conhecimento do contexto e com o intuito de impedir alguma adversidade para o clube como o declínio no rendimento na reta final do Brasileirão, Celso Rigo entrou em contato com membros da diretoria do Imortal e propôs ajudar financeiramente.

Acordo entre Grêmio e conselheiro

O Tricolor gaúcho e Celso Rigo concordaram que a devolução do dinheiro vai ocorrer conforme a disponibilidade do caixa do Grêmio, um padrão de acordo entre as partes, nos últimos anos. O empresário esclareceu que o investimento será devolvido com correção monetária e sem o acréscimo de juros.

Além disso, o Imortal também indicou que a Alfa ficará responsável por bancar qualquer custo adicional, caso seja necessário ir atrás de mais recursos. Inclusive, há a expectativa de que haja atraso nos repasses dos valores de patrocínio de novembro e dezembro. Com isso, o Grêmio busca se resguardar e impedir que ocorram novos atrasos nos meses finais de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar