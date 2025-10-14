CBF convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17 no Qatar

A Seleção Brasileira foi convocada nesta terça-feira (14) para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. O técnico Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista com os 21 jogadores que irão representar o Brasil no Mundial, que ocorre entre os dias 3 e 27 de novembro, no Qatar. A equipe se apresenta na próxima segunda-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a preparação final antes da viagem.

O grupo de jogadores ficará concentrado no centro de treinamento da CBF até o dia 28 de outubro, data em que a delegação embarca para o Qatar. O Brasil está no Grupo H da competição, ao lado das seleções de Honduras, Indonésia e Zâmbia. A estreia da equipe na busca pelo título mundial está marcada para o dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (horário de Brasília).