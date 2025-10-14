Campeonato tem rodada adiada por causa de árbitros bêbados

Campeonato tem rodada adiada por causa de árbitros bêbadosLiga amadora de Loncopué, na província de Neuquén (Argentina), não teve rodada no fim de semana. Dois juízes foram pegos no teste de alcoolemia
Uma situação inusitada marcou o fim de semana na cidade de Loncopué, na província de Neuquén, sul da Argentina. A liga local precisou suspender toda a rodada após a constatação de que dois dos três árbitros escalados para as partidas estavam alcoolizados.
De acordo com a organização, os juízes foram submetidos a testes de alcoolemia de rotina antes do início das partidas, e os resultados confirmaram presença de álcool no sangue acima do permitido. Diante da situação, a comissão disciplinar decidiu cancelar todos os jogos do fim de semana, já que não havia árbitros reservas disponíveis para substituição imediata.
Em nota oficial, a direção da liga explicou que a medida foi tomada por “motivos de segurança e responsabilidade institucional”, garantindo que o campeonato seja conduzido com “respeito, profissionalismo e imparcialidade”. O comunicado também incluiu um pedido de desculpas aos torcedores e às equipes que já estavam preparadas para as partidas.
“Entendemos o transtorno que essa decisão causa, mas priorizamos a segurança dos jogadores e a imagem da competição”, afirmou o presidente da liga local em entrevista ao portal LM Neuquén.
A liga afastou preventivamente os dois árbitros e abriu uma investigação interna para apurar se eles consumiram álcool durante o deslocamento até o local dos jogos. A entidade também informou que pretende reforçar os controles de conduta e implementar novos protocolos de fiscalização antes de cada rodada.
Dirigentes cobram melhor estrutura
A repercussão, inclusive, foi imediata nas redes sociais, com torcedores e dirigentes cobrando maior profissionalismo nas ligas amadoras da região. Muitos destacaram que o episódio expõe falhas na estrutura organizacional e na ausência de árbitros substitutos, situação recorrente em torneios locais.
Os jogos suspensos serão reagendados nos próximos dias, conforme a disponibilidade de novos árbitros credenciados. A expectativa é que o campeonato volte à normalidade ainda neste mês.
