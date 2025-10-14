Brasil abre 2 a 0 e leva virada histórica do Japão

Seleção vai para o intervalo em vantagem, gols de PH e Martinelli. Mas faz 2º tempo horrível e, pela primeira vez, perde para o rival

Mais um papelão do Brasil. Na manhã desta terça-feira, 14/10, no Estádio de Tóquio, a Seleção fez seu segundo amistoso nesta Data-Fifa. Após vencer a Coreia por 5 a 0, animando a torcida, desta vez os Canarinhos deixaram a desejar. Depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, gols de Paulo Henrique e Martinelli, o time não voltou para a etapa final. E se no primeiro tempo o Japão jogou bem e não merecia a derrota parcial, na etapa final aproveitou as falhas defensivas para virar o jogo: 3 a 2. Minamino (em falha gritante de Fabrício Bruno), Nakamura e Ueda fizeram os gols da virada.

Esta foi a primeira vitória do Japão sobre o Brasil na história, para a alegria dos 44.920 japoneses presentes ao estádio. Com isso, ganhou o troféu em jogo no amistoso, o Kirin. O Brasil teve de interessante o bom jogo de Paulo Henrique. Carlo Ancelotti jogou com um time bem diferente daquele que ganhou da Coreia, mas fez mudanças ruins no segundo tempo. A saída de Bruno Guimarães, que era o melhor do time, quando o jogo ainda estava 2 a 1, foi fatal.

Canarinhos abrem 2 a 0

O Brasil teve muita dificuldade para encaixar o seu jogo nos primeiros minutos. Tanto por causa do pouco entrosamento de um time com muitas alterações, quanto pelo bom jogo japonês. Os nipônicos trocavam bem a bola e buscavam sempre jogadas pelos flancos, com Doan, pela direita, e Ueda, pela esquerda. Assim, os laterais brasileiros quase não avançaram nos primeiros 25 minutos. E o Japão, num 3-6-1 mais perigoso, quase marcou com Ueda após grande jogada de Doan.

Mas, aos 26, a coisa mudou. Após boa troca de passes, o lateral vascaíno Paulo Henrique invadiu pela direita e recebeu excelente passe em profundidade de Bruno Guimarães. Foi bater cruzado e celebrar muito o seu primeiro gol pela Seleção.