Botafogo tem caixa até dezembro e vai precisar de aporte em 26, diz CEO

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda compareceu à reunião do Conselho Deliberativo do clube, em General Severiano, onde, durante uma hora e meia, respondeu, nesta terça-feira (14), uma série de perguntas já previamente encaminhadas via correio eletrônico. De acordo com o site “ge”, o executivo alvinegro avisou que o Glorioso só tem caixa até o fim do ano. Em seguida, afirmou que, para competir em alto nível, em 2026, o Mais Tradicional dependerá de novos aportes de investidores.

Tairo, aliás, colocou inicialmente que o Botafogo tem dinheiro para fechar até o fim do mês. No entanto, o clube ainda tem verbas para receber, algo que assegura que o Glorioso pode caminhar com as próprias pernas, com seus recursos, até dezembro.