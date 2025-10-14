Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo tem caixa até dezembro e vai precisar de aporte em 26, diz CEO

Botafogo tem caixa até dezembro e vai precisar de aporte em 26, diz CEO

Em reunião com o Conselho Deliberativo, Thairo detalha situação financeira da SAF do Glorioso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda compareceu à reunião do Conselho Deliberativo do clube, em General Severiano, onde, durante uma hora e meia, respondeu, nesta terça-feira (14), uma série de perguntas já previamente encaminhadas via correio eletrônico. De acordo com o site “ge”, o executivo alvinegro avisou que o Glorioso só tem caixa até o fim do ano. Em seguida, afirmou que, para competir em alto nível, em 2026, o Mais Tradicional dependerá de novos aportes de investidores.

Tairo, aliás, colocou inicialmente que o Botafogo tem dinheiro para fechar até o fim do mês. No entanto, o clube ainda tem verbas para receber, algo que assegura que o Glorioso pode caminhar com as próprias pernas, com seus recursos, até dezembro.

Em seguida, o CEO disse que o Botafogo precisará de um investimento de R$ 350 milhões para ter caixa suficiente até julho de 2026. Estes valores, segundo ele, dependem de John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra.

O executivo também detalhou a dívida do Botafogo. O débito está na casa dos R$ 700 milhões: R$ 300 milhões em impostos, R$ 330 milhões – quantia a ser paga a clubes brasileiros e R$ 70 milhões em outras rubricas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar