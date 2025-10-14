Botafogo avisa que vai monitorar a arbitragem do clássico contra o Flamengo

Prejudicado nas últimas partidas, Glorioso mostra que terá tolerância zero desta vez. Embate será nesta quarta, no Colosso do Subúrbio

“O clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas”, esclareceu o Glorioso.

O Botafogo está com tolerância zero para erros de arbitragem. Prejudicado nos últimos jogos, o clube avisou, nesta terça-feira, que vai monitorar a arbitragem do clássico contra o Flamengo. O duelo será nesta quarta (15), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 desta edição do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, o Mais Tradicional explicou como será este procedimento.

Além disso, o diretor de Coordenação do Futebol, Léo Coelho, esteve na CBF para manifestar sua preocupação com o embate diante do arquirrival.

“O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais”, pontuou a instituição.

Nos jogos contra Mirassol e Internacional, ambos neste returno de Brasileirão, o Botafogo teve penalidades máximas sonegadas pela arbitragem. Contra o Grêmio, o VAR interveio na decisão do campo e assinalou um pênalti contra o Alvinegro, mesmo com imagens inconclusivas. O clube, então, cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados.

Por fim, o Botafogo afirmou que reconhece os esforços de Samir Xaud, presidente da CBF, para “melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro”.