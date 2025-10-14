Botafogo anuncia novo patrocinador para a camisa

Empresa especializada na administração de planos de saúde vai estampar a marca na parte superior das costas dos uniformes / Crédito: Jogada 10

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (14), mais um patrocínio para a camisa. A Solutions Benefícios estampará a sua marca na parte superior do manto alvinegro a partir desta quarta (15), no clássico contra o Flamengo, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro. A Solutions Benefícios é uma empresa especializada na administração de planos de saúde. O contrato com o Mais Tradicional é válido por três anos.