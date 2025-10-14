Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo anuncia novo patrocinador para a camisa

Empresa especializada na administração de planos de saúde vai estampar a marca na parte superior das costas dos uniformes
O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (14), mais um patrocínio para a camisa. A Solutions Benefícios estampará a sua marca na parte superior do manto alvinegro a partir desta quarta (15), no clássico contra o Flamengo, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro.

A Solutions Benefícios é uma empresa especializada na administração de planos de saúde. O contrato com o Mais Tradicional é válido por três anos.

Diretor Comercial do Botafogo, Marcelo Furtado celebrou a nova parceria.

“É mais um passo da SAF em busca de patrocinadores que visam a inovação. É um patrocínio que será potencializado para termos muito sucesso em conjunto”, colocou.

Pelo lado da Solutions, o executivo Marcelo Cravo destacou os benefícios de estampar o nome da empresa nos uniformes do Mais Tradicional.

“A Solutions Benefícios se consolida como pioneira no trabalho voltado à comercialização de planos de saúde e odontológicos para torcedores de clubes de futebol. O projeto apresentado ao Botafogo reforça o compromisso da empresa em unir gestão eficiente, transparência e suporte especializado, levando benefícios de saúde e qualidade de vida aos torcedores em todo o Brasil”.

