Atlético pode escalar zagueiro “no sacrifício” em clássico

O Atlético Mineiro pode escalar o zagueiro Iván Román no sacrifício para o clássico contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (15). As equipes vão se enfrentar na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com o dirigente do Galo, Victor.

“O Iván ,a gente sabe que é um jogador importante, com grande projeção, tem demonstrado virtudes e competências quando solicitado. Esse é um assunto que a gente deixa mais direcionado à parte médica. Ele está sendo avaliado para ver se existe a possibilidade (de jogar o clássico). Fato é que ele tem algo na mão que o incomoda, que gera dor, mas num momento importante, de clássico, acho que riscos e sacrifícios são pontos a serem considerados. Estamos avaliando, até pela necessidade a gente não pode descartar a possibilidade de ele jogar. É uma decisão médica que a gente respeita, mas estamos tentando acelerar o processo para que ele possa estar em condições”, disse em Assembleia Geral de Constituição do Museu do Galo.