Arábia Saudita empata com o Iraque e se garante na Copa do Mundo 2026

Equipe saudita desperdiça diversas chances, vê Iraque pressionar, mas garante o resultado e a classificação para o sétimo Mundial / Crédito: Jogada 10

A Arábia Saudita empatou com o Iraque, em 0 a 0, no King Abdullah, em Jeddah, e garantiu presença na Copa do Mundo 2026. O jogo tinha caráter decisivo para as duas seleções, mas os sauditas tinham a vantagem do empate. Ambas as equipes terminaram a quarta fase do Grupo B com 4 pontos, mas Arábia Saudita conquistou a vaga por ter marcado mais gols (3 contra 1). O Iraque ainda tem chance de classificação para a Copa do Mundo, mas para isso, terá que passar pelos Emirados Árabes Unidos na repescagem.

LEIA MAIS: Cabo Verde faz história e se classifica para a Copa do Mundo pela primeira vez Sétimo carimbo no passaporte da Arábia Saudita A Copa do Mundo 2026 será a sétima disputada pela Arábia Saudita. Os sauditas participaram das edições de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022. A última foi marcante, com vitória na estreia sobre a Argentina, que acabou conquistando o título. Como foi a classificação da Arábia Saudita? Jogando em casa e contando com o apoio do seu torcedor, a Arábia Saudita dominou o jogo inteiro, mas acabou pecando pela ansiedade. A cada gol perdido, a tensão ficava mais forte. No entanto, o Iraque pouco assustou os donos da casa. A estratégia iraquiana foi fazer o tempo passar, aumentar a tensão e vencer em um erro da Arábia Saudita. O plano quase deu certo, tendo em vista que a última bola foi do Iraque. Uma falta frontal quase pôs tudo a perder, mas o goleiro saudita fez grande defesa, evitando o pior.

Jogos e classificação da quarta fase Última rodada (14/10): Qatar 2 x 1 Emirados Árabes Unidos; Arábia Saudita 0 x 0 Iraque Classificação Grupo A: 1º Qatar, 4 pontos (classificado); 2º Emirados Árabes Unidos, 3 pontos (repescagem); 3º Omã, 1 ponto.