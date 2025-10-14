Após alta minutagem, Vasco desiste de contar com Paulo Henrique contra o Fortaleza

Lateral-direito esteve em campo durante os 90 minutos no revés da Seleção Brasileira, de virada, para o Japão, em Tóquio / Crédito: Jogada 10

Titular no revés do Brasil por 3 a 2 para o Japão, em amistoso na manhã desta terça-feira (14), Paulo Henrique teve um bom desempenho e estufou a rede, ainda no primeiro tempo. Diante da alta minutagem, o Vasco desistiu de levar o lateral-direito para a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão. Antes disso, o Cruz-Maltino trabalhava para um retorno especial do jogador; Contudo, ele atuou durante os 90 minutos diante dos japoneses, o que fez com que o clube carioca alterasse os planos.