Antiga companheira anuncia separação de jogador do Botafogo

Além do fim de seu relacionamento, jogador também passa por temporada com poucos jogos e destaque pelo Glorioso
O casamento do atacante Jeffinho, do Botafogo, com Julya chegou ao fim, de acordo com a própria ex-companheira em anúncio feito nesta terça-feira (14). Além de apagar as fotos de casal, ela também se posicionou para fazer um pedido que não a procurem ou façam mais associações entre eles.

“Gente, não precisa ficar me mandando nada do Jefferson, e a partir de agora não precisam mais me vincular a ele! Obrigada”, comunicou Julya.

No período em que estiveram juntos, o atleta do Botafogo e a antiga esposa tiveram duas filhas, que ainda são pequenas. A separação causou surpresa nos admiradores do atacante. Um momento que eles recordaram foi que em 2023, quando Jeffinho se transferiu para o Lyon, Julya se mudou para a França junto com ele.

Em 2025, o jogador passa por uma temporada adversa no Glorioso, pois sofreu com diversos problemas físicos, que o impediram de atuar em grande parte do ano. Deste modo, somente na parte final, ele teve êxito em retornar à lista de relacionados para os jogos, de maneira frequente.

Além disso, Jeffinho ainda está em processo para convencer o técnico Davide Ancelotti a respeito de seu potencial. Assim, em alguns jogos, ele nem sequer deixa o banco de reservas. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, das 27 rodadas que o Botafogo disputou, o jogador atuou em 11 jogos. Na temporada, ele entrou em campo 18 vezes, com apenas um gol e 18 assistências.

Lesões são obstáculos no Botafogo

As contusões acompanham Jeffinho desde a sua chegada ao Glorioso em 2022. Inicialmente, ele chegou ao clube para integrar o “time B” ou sub-23, depois de se destacar pelo Resende no Campeonato Carioca daquele ano.

Após se recuperar de algumas contusões, Jeffinho conseguiu demonstrar seu potencial, subiu para o time principal, consolidou-se entre os 11 iniciais, virou um destaque do time de Luís Castro e virou um xodó da torcida. Ao fim daquele ano, o Alvinegro negociou o jogador com o Lyon, onde atuou por toda a temporada posterior, em 2023.

No ano seguinte. Em 2024, retornou ao Glorioso, porém novamente não conseguiu entrar em campo com regularidade devido às lesões.

