África do Sul carimba a vaga para a Copa do Mundo

Sul-Africanos vencem Ruanda por 3 a 0 e, com Benin levando surra da Nigéria (4 a 0) ficam em primeiro. Nigerianos na repescagem / Crédito: Jogada 10

A definição da seleção classificada para a Copa do Mundo no Grupo C das Eliminatórias africanas – Benin, Nigéria ou África do Sul. Na tarde desta terça-feira, 14/10, após a última rodada, quem sorriu por últimos foi a África do Sul.

Os sul-afrianos fizeram a sua parte: venceram Ruanda por 3 a 0 e chegaram aos 18 pontos. No entanto, ainda dependiam de um tropeço de Benin contra a Nigéria para garantir a vaga direta. Mas o esperado resultado veio. Afinal, os nigerianos golearam por 4 a 0 e ajudaram os sul-africanos. Com isso, Benin parou nos 17 pontos, mesma pontuação da Nigéria, que levou a melhor no desempate e ficou com o segundo lugar e com vaga na repescagem. Já os beninenses, que começaram a rodada na liderança, terminaram em terceiro e estão eliminados. Assim, a África do Sul vai disputar sua quarta Copa do Mundo — participou em 2002, 2006 e como anfitriã em 2010. Além da África do Sul, as seleções já garantidas na Copa são: Cabo Verde, Egito, Marrocos, Tunísia, Argélia e Gana. Restam duas vagas que serão de:

Grupo B: Senegal ou Congo;

Grupo F: Costa do Marfim ou Gabão Para a repescagem (os quatro melhores segiundos colocados) já estão classificados Camarões, Nigéria e quem ficar em segundo entre Costa do Marfim e Gabão. Mas a quarta vaga será de Burkina Faso ou o segundo colocado entre Senegal e Congo.

Como a África do Sul se garantiu na Copa-2026 Os sul-africanos não dependiam de si. Mas a chance era grande. Benin tinha de vencer fora de casa a forte Nigéria. E logo no início daquele jogo, os nigerianos abriram o placar. Era a senha: bastava à África do Sul confirmar o seu favoritismo contra Ruanda. E aos cinco minutos começou a festa. Uma bomba de Mbatha (Orlando Pirates) da entrada da área, com ajudinha do goleiro ruandês, colocou os Bafana Bafana na frente. E a explosão foi ainda maior quando Appolis (Orlando Pirates), num chutaço da área pela esquerda, ampliou. Naquela altura, Benin já levava de 2 a 0, e nada indicava que a vaga para a Copa do Mundo ficaria com a África do Sul. na etapa final, Assim, foi esperar o fim do jogo em Nelspruit, no Estádio Mbombela, que foi um dos palcos da Copa de 2010. E ainda rolou o gol de Makgopa (outro do Orlando Pirates). Celebração para os torcedores presentes no estádio e os 63 milhões no país que voltam ao Mundial após 16 anos.

Hat-trick de Osimhen para a Nigéria Foi bem mais fácil do que os nigerianos esperavam, este jogo no estádio. Benin fez um jogo extremamente apático, principalmente por levar um gol aos dois minutos, quando Osimhen (ex-Napoli e hoje no Galatasaray) recebeu de Chukwueze, invadiu pela direita e chutou. Aos 37, novo lance da dupla: Chukwueze cruzou e Osimhen marcou de cabeça. Foi o placar do primeiro tempo. Veio a etapa final, e o que a Nigéria queria era fazer o máximo de gols para se garantir na repescagem (os quatro melhores segundos) sem depender dos resultados dos grupos que ainda teriam jogos nesta terça-feira. A seleção chegou ao terceiro gol. Mais um de Osimhen escorando fajla cobrada por Moses Simon (Paris FC). Faltava um gol para a seleção se garantir na repescagem. E ele veio com um gol aos 45, de Onyeka (Brentford). Os nigerianos, que pareciam mortos, ainda estão na luta pir um lugar no Mundial dos EUA, México e Canadá.