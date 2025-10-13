Volta Redonda goleia o Atlético-GO, mas segue na zona de rebaixamento da Série B

Com três gols no segundo tempo, time sul-fluminense faz 3 a 0, sobe para 17º e complica o rival, que se distancia do G4 / Crédito: Jogada 10

O Volta Redonda conquistou uma vitória fundamental na luta pela permanência na Série B. A equipe goleou o Atlético-GO por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo, na noite deste domingo (12), foi válido pela 32ª rodada. Ygor Catatau, Marquinhos e Bruno Barra marcaram os gols. Com a vitória, o Volta Redonda chega aos 34 pontos e sobe para a 17ª posição, mas segue dentro do Z4. Já o Atlético-GO, com 45 pontos, permanece em 10º. Goleada no segundo tempo O primeiro tempo no Raulino de Oliveira foi de muito equilíbrio e chances para os dois lados. Os goleiros, aliás, foram os grandes destaques, com defesas importantes. Pelo lado do Atlético-GO, Paulo Victor salvou uma cabeçada de Lucas Adell. Já Jefferson Paulino, do time da casa, fez uma defesa espetacular em chute de Jean Dias.