Titular absoluto? Denílson cita vantagem em “corrida” de atacantes por vaga na Seleção

Comentarista do Grupo Globo aposta em liberdade tática ofensiva no time de Ancelotti e identifica preferência do italiano para o setor / Crédito: Jogada 10

Para o comentarista Denílson, o brasileiro Matheus Cunha largou à frente dos demais atacantes na disputa ofensiva da equipe de Carlo Ancelotti. O comunicador do Grugo Globo, que rasgou elogios ao atleta do Manchester United, entende que o técnico italiano deverá priorizar o craque devido ao encaixe de características pelo estilo de jogo da Seleção.

“Dentro dos nomes que estamos colocando na pesquisa, o Matheus Cunha sai na frente. Acho que ele vem enchendo os olhos do Ancelotti nessas convocações. Jogou muito bem contra o Paraguai, nas Eliminatórias, e foi o único que buscou fazer alguma coisa naquela derrota para a Argentina”, afirmou durante o ‘Fechamento SporTV’, da Globo. A análise ocorreu às vésperas do amistoso contra o Japão, marcado para esta terça-feira (14), às 07h30 (de Brasília), em Tóquio. Liberdade tática A confiança recebida por Ancelotti tem refletido diretamente na boa fase com a Amarelinha, combinando intensidade e movimentação em campo. Para Denílson há, ainda, o fator da liberdade tática. O comunicador entende que essa independência se destaca entre as razões para o crescimento do jogador. “Não acho que o Ancelotti vai usar um camisa 9 fixo. O Brasil ficou muito móvel com o Matheus Cunha trocando de posição com o Vini Jr. Isso fez muito bem. Ele não vai jogar com quatro atacantes contra a França, por exemplo”, completou o comentarista.

A declaração reforça a percepção de que o técnico italiano enxerga Cunha como peça estratégica em seu sistema ofensivo — não apenas como finalizador, mas como articulador e ponto de apoio para os companheiros de ataque. Consolidação na Seleção Brasileira? O momento vivido por Cunha transcende o ambiente da CBF e o levou a um novo patamar no futebol europeu. Recentemente, Cunha tornou-se o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, com 15 tentos — igualando o recorde de Roberto Firmino e Gabriel Martinelli. O desempenho expressivo também o tornou uma das transferências mais caras do futebol inglês em 2025: negociado por 74,2 milhões de euros (R$ 475 milhões à época) com o Manchester United. Mudança, aliás, que o concedeu maior visibilidade.

“Estar aqui agora na Seleção, no United, é, sem dúvida, um patamar diferente, um momento diferente como jogador”, declarou em entrevista recente. Preterido na Copa do Mundo de 2022, Cunha admitiu certo distanciamento do torcedor brasileiro. O atacante, aliás, afirmou que essa distância contribuiu em seu amadurecimento e autocrítica, fatores determinantes para reviravolta recente. “Foram momentos de reflexão. Eu precisava entender meu espaço e o que precisava fazer para chegar aqui de novo. Hoje me sinto mais preparado e mais conectado com o torcedor brasileiro”, destacou.