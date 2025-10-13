Textor vê ‘desmobilização’ dos jogadores do Botafogo após títulos

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor foi muito sincero em suas últimas elucubrações. Afinal, segundo o Godfather, o elenco do Glorioso não teve o mesmo apetite de 2024 para buscar os títulos nesta temporada. No ano passado, o Alvinegro conquistou a Libertadores e o Brasileirão. O big boss norte-americano explica, então, por que pensa desta forma.

“Muitos dos jogadores que você ama do ano do título querem sair no ano seguinte. Eles, então, dizem: ‘Ei, já fiz o máximo que podia. Estou no fim da minha carreira. Preciso ganhar dinheiro no Qatar. Ou estou chegando à minha última oportunidade de ir para a Europa. Minha última chance de ir para a Europa. Preciso ir. Dei tudo o que pude pelo Botafogo’. Eles precisam cuidar da família”, ilustrou o magnata ao site “Uol”.