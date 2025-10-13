Suíça só empata com Eslovênia, e Kosovo segue vivo por vaga na Copa

Com o resultado, os suíços seguem na liderança do grupo, agora com 10 pontos. Entretanto, o Kosovo encosta e agora soma sete pontos faltando duas rodadas para o término das Eliminatórias. Ou seja, há chance de se classificar de forma direta para Copa do Mundo.

O Grupo B das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 parecia se encaminhar para uma definição simples. No entanto, a situação mudou completamente. Afinal, a Suíça empatou com a Eslovênia por 0 a 0, nesta segunda-feira (13), em Ljubljana, na Eslovênia, pela quarta rodada da competição. Além disso, o Kosovo venceu a Suécia por 1 a 0, fora de casa.

Com apenas três pontos, a Eslovênia não tem mais chances de se classificar de forma direta. Mesmo caso da Suécia, que soma apenas um ponto e é a lanterna do grupo, com pouquíssimas chances inclusive de brigar pela vaga na repescagem.

Com três pontos de diferença, Suíça e Kosovo podem ter um confronto direto pela vaga na próxima Data Fifa. A Suíça enfrenta a Suécia no dia 15 de novembro pela quinta rodada das Eliminatórias, enquanto o Kosovo encara a Eslovênia. Na sexta e última rodada do grupo, Suíça e Kosovo se enfrentam no dia 18 de novembro, enquanto Suécia e Eslovênia jogam no mesmo dia.

Repescagem

O segundo colocado do grupo terá a chance de se classificar à Copa do Mundo nos Estados Unidos, por meio da repescagem. Essa fase vai contar com 12 países que ficaram nas segundas colocações dos grupos. Além disso, se juntarão a essas equipes quatro seleções vindas da Nations League. Serão oito confrontos, e os quatro vencedores se classificarão.

Classificação do Grupo B

1° – Suíça (10 pts); 2° – Kosovo (7 pts); 3° – Eslovênia (3 pts); 4° – Suécia (1 pt).