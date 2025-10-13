Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Serna pode ser relacionado para Fluminense x Juventude

Na seleção colombiana, atacante chega ao Rio de Janeiro antes de quinta-feira, dia da partida pela 28ª rodada do Brasileirão
Mesmo na seleção da Colômbia, Kevin Serna tem chance de atuar na partida entre Fluminense e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro antes da manhã de quinta-feira, dia do jogo. Dependendo das condições do atacante, o técnico Luis Zubeldía pode relacionar o atleta para o duelo no Maracanã.

A Colômbia, afinal, enfrenta o Canadá, na terça-feira, às 21h, no Sports Illustrated Stadium, nos Estados Unidos, em amistoso. Titular na goleada sobre o México, Serna deve ganhar mais minutos pela seleção colombiana. A previsão, aliás, é que ele deixe os Estados Unidos na quarta-feira no fim da manhã e faça uma escala no Panamá antes de desembarcar no Rio.

Caso Serna não esteja apto, Zubeldía terá que novamente ajustar o setor. Keno, que foi titular diante do Mirassol, sentiu dores no tornozelo e ainda será reavaliado pelo departamento médico do Fluminense. Com isso, Soteldo pode ganhar a chance como titular contra o Juventude.

Kevin Serna esteve em campo durante 65 minutos e esbanjou força de vontade e suas principais características: velocidade e dedicação também na marcação. O jogador recebeu grandes elogios de jornais locais por sua atuação.

Por fim, Serna chegou ao Fluminense após se destacar no futebol peruano, pelo Alianza Lima. Depois de algumas oscilações, o atacante virou um dos destaques do Tricolor. Ele já vinha sendo especulado em convocações anteriores, mas ganhou oportunidades nos amistosos.

