Serna pode ser relacionado para Fluminense x Juventude

Na seleção colombiana, atacante chega ao Rio de Janeiro antes de quinta-feira, dia da partida pela 28ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Mesmo na seleção da Colômbia, Kevin Serna tem chance de atuar na partida entre Fluminense e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro antes da manhã de quinta-feira, dia do jogo. Dependendo das condições do atacante, o técnico Luis Zubeldía pode relacionar o atleta para o duelo no Maracanã. A Colômbia, afinal, enfrenta o Canadá, na terça-feira, às 21h, no Sports Illustrated Stadium, nos Estados Unidos, em amistoso. Titular na goleada sobre o México, Serna deve ganhar mais minutos pela seleção colombiana. A previsão, aliás, é que ele deixe os Estados Unidos na quarta-feira no fim da manhã e faça uma escala no Panamá antes de desembarcar no Rio.