Senegal x Mauritânia: onde assistir e escalações

Senegaleses podem carimbar o passaporte para a Copa do Mundo 2026 em caso de vitória nesta 10ª e última rodada do Grupo B das Eliminatórias / Crédito: Jogada 10

Senegal e Mauritânia se enfrentam, nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 10ª e última rodada do Grupo B das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026. Em casa, no Stade Me Abdoulaye Wad, em Diamniado, os senegaleses podem carimbar o passaporte para o Mundial em caso de vitória. Os líderes de cada grupo garantem a vaga na Copa, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Fifa+ (streaming).

LEIA MAIS: Barcelona recusa proposta bilionária do Al-Hilal por Yamal Como chega o Senegal Senegal é o líder isolado do Grupo B, com 21 pontos e com a vanga encaminhada na Copa do Mundo. Isto porque o time comandado pelo técnico Pape Thiaw, que substituiu o antigo treinador Aliou Cisse no final de 2024, tem dois pontos de vantagem para a República do Congo, vice-líder. Ou seja, uma vitória nesta terça-feira garante a classificação para o Mundial. Além disso, a equipe conta com nomes experientes como Sadio Mané, Koulibaly, Nicolas Jackson e Edouard Mendy, que têm sido peças-chave para o bom desempenho do time. Agora, o foco é manter o bom ritmo para confirmar a vaga direta e evitar qualquer susto nesta rodada derradeira das Eliminatórias. Como chega a Mauritânia Por outro lado, a Mauritânia já não tem mais condições de disputar nem mesmo a repescagem para a Copa do Mundo e apenas cumpre tabela nesta 10ª rodada. A seleção está somente na 5ª posição, em penúltimo lugar do Grupo B, com sete pontos em nove jogos.