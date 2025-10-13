Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seleção do México tem dado preocupante visando a Copa do Mundo

Equipe tem sérios problemas, no atual ciclo, para vencer oponentes fora da Concacaf
Por ser um dos três países-sede da próxima Copa do Mundo, o México não disputa as Eliminatórias da Concacaf para o torneio de 2026. Entretanto, ao mesmo tempo que isso traz segurança, os resultados recentes obtidos pela Tri trazem caráter de preocupação para a imprensa local.

No último sábado (11), os mexicanos duelaram contra a Colômbia, no AT&T Stadium, e sofreram uma sonora goleada de 4 a 0 mesmo atuando com aqueles que são considerados os principais nomes da geração.

A avaliação de conteúdo publicado pelo jornalista Enrique Martínez Villar, no portal MedioTiempo, é de que o posto de potência no cenário continental se recuperou no atual ciclo. Algo que se traduz, por exemplo, em conquistas consecutivas da Liga das Nações da Concacaf (2024/2025) e da Copa Ouro (2023 e 2025).

Entretanto, quando o assunto é enfrentar seleções de outras regiões do globo, o cenário muda drásticamente. Na soma de jogos sob o comando de Jaime Lozano e Javier Aguirre, atual comandante, foram 17 jogos nessa situação e apenas três vitórias. A saber, os triunfos ocorreram contra Bolívia (1 a 0, em maio de 2024), Nova Zelândia (3 a 0, em junho de 2024) e Turquia, em junho deste ano, também por 1 a 0.

O revés diante dos colombianos, aliás, marcou a pior derrota do México no atual ciclo. Antes, o revés mais impactante havia sido diante da Suiça, por 4 a 2, na mesma Data Fifa em que ganhou dos turcos.

Tags

Futebol Internacional

