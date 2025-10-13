Seleção da Nigéria vive susto: avião sofre avaria e aterrissa às pressas

Rachadura no para-brisa após a decolagem em Luanda força pouso de emergência e atrasa regresso para jogo decisivo pelas Eliminatórias

A delegação da seleção da Nigéria viveu momentos de enorme tensão durante voo de regresso para casa após vencer o Lesoto pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na noite de sábado (11), a aeronave fretada da ValueJet Airlines precisou fazer um pouso de emergência após sofrer rachadura no para-brisa. O voo precisou regressar à Luanda, capital de Angola, onde havia feito uma parada técnica para reabastecimento.

A Federação Nigeriana, em comunicado, assegurou que todos a bordo saíram da aeronave em segurança. Posteriormente ao grande susto, a federação fretou outro avião para buscar a delegação em Luanda.